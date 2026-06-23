Galatasaray Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında iki ayrılık birden yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Basketbol'da ayrılık: İki isimle yollar ayrıldı - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncuya teşekkür edildi.

Açıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Basketbol'da ayrılık: İki isimle yollar ayrıldı - Resim : 2

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray Basketbol'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekip iki oyuncusuyla yollarını ayırmış oldu.