Galatasaray Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında iki ayrılık birden yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncuya teşekkür edildi.
Açıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Galatasaray Basketbol'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekip iki oyuncusuyla yollarını ayırmış oldu.