Galatasaray’ın sezon başında rekor kırarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Avrupa devlerinin radarına girdi.
Dursun Özbek’ten Osimhen’in taliplerine mesaj: Kritik maddeyi açıkladı
Avrupa devlerinden teklifler gelen Victor Osimhen’in talipleri her geçen gün artıyor. Galatasaray’da geleceği merak konusu olan golcü oyuncuya ilişkin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi.Derleyen: Tuğçenur Acar
Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen’in geleceğine dair açıklama Galatasaray Başkanı Dursun Öbek’ten geldi.
'METİN OKTAY 1, OSIMHEN 2'
Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay’dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü!” dedi.
Osimhen’i her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ettiğini söyleyen Özbek, “Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi için konuştu.
'SÖZLEŞMESİNDE MADDE YOK'
Dursun Özbek şu ifadeleri sarf etti:
"Osimhen’in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim."
VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?
Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 doğumlu Nijeryalı bir santrfordur. Hızı, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle tanınır. Profesyonel kariyerine Nijerya’da başlayıp Avrupa’da sırasıyla VfL Wolfsburg, LOSC Lille ve özellikle SSC Napoli formalarıyla dikkat çekmiştir. Napoli’de gol krallığı yaşayarak takımın uzun yıllar sonra kazandığı Serie A şampiyonluğunda başrol oynamış ve dünyanın en değerli forvetlerinden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda Nijerya Millî Futbol Takımının da önemli oyuncularından biridir.
GALATASARAY'A NASIL GELDİ?
Osimhen, Galatasaray’a 2025 yazında SSC Napoli’den yaklaşık 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve bu transfer Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak dikkat çekti. Nijeryalı santrafor, Galatasaray’da kısa sürede takımın en önemli gol silahlarından biri haline geldi; güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle lig ve Avrupa maçlarında çok sayıda gol atarak takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırdı ve taraftarın en sevdiği oyunculardan biri oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.