Dursun Özbek’ten Osimhen’in taliplerine mesaj: Kritik maddeyi açıkladı

Osimhen’i her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ettiğini söyleyen Özbek, “Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi." ifadelerini kullandı.