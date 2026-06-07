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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün pilav gününde önemli açıklamalarda bulundu. Birlik, beraberlik ve kenetlenme çağrısı yapan Özbek’in “yapı” ve “kıskanılma” ifadeleri ise dikkat çekti.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Konuşmasında Galatasaray’ın geniş bir organizasyon yapısına sahip olduğunu vurgulayan Özbek, “Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz… O kadar büyük bir aileyiz ki oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde… Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Salondaki konuşma sırasında gülüşmeler ve alkışlar da dikkat çekti.

“KENDİMİ CAMİANIN DIŞINDA HİSSEDİYORUM”

Galatasaray Başkanı, sözlerinin devamında, “Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası.” dedi.

“KENETLENMEYE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR”

Camia içi birlik mesajı da veren Özbek, “Bize emanet olan bu camianın bugün her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Rakiplerimizin de bunu gözlemlediğini görüyoruz. Herkesten ricam, birbirimize daha fazla sahip çıkalım ve kenetlenelim.” ifadelerini kullandı.

Özbek’in “yapı” vurgusu ve “kıskanılma” sözleri, ezeli rakip Fenerbahçe’ye gönderme olarak yorumlandı.