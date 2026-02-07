Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor’un kalecisi İsa Doğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–İstanbulspor karşılaşmasında, sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu hava topu mücadelesinde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Doğan’ın yapılan kontrollerinde yüz kırıkları tespit edilmiş ve başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklanmıştı.

Yaşanan olayın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İsa Doğan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.