Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erman Toroğlu’nun ortaya attığı “Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ‘Bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım, destek verin’ dedi” iddiasına yanıt verdi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI

Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Güya ben 'Çok sıkıntıdayız, bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım. Bize bu konuda destek vermeniz lazım' demişim. Bak, bak, bak... Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını, ne Galatasaray Başkanı'nı, ne de Galatasaray'ı tanıyor. Zır cahil insanlar... Böyle bir şey Galatasaraylı'nın aklından geçmez. Bunu söyleyenlerin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum."