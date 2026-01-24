Gazeteci Levent Tüzemen, Çarşamba günü oynanan Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarını aktardı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Beni yıpratmak istiyorlar. Ben bu oyunu ilk başkanlığım döneminde gördüm. Beni seçime götürüp başkanlığı kaybetmeme neden oldular. Aynı tuzağa asla düşmem.

Galatasaray'ın bir başkanı, bir de yönetim kurulu var. Göreve geldiğimizden itibaren birlikte hareket ediyor, birlikte çalışıyoruz.

Mehmet Özbek, Cenk Ergün ve Serdar Güzelaydın yönetiyor diyenler ortalığı karıştırmak istiyor. Bu üçlünün yönetimle yakından uzaktan ilişkileri bile yok.



Sportif AŞ olarak çok büyük bir kâr elde ettik, önemli transferlere imza atıp Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır, Mauro Icardi gibi isimleri Galatasaray'a kazandırdık. Maalesef başarıyı kıskananlar var."

YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Başkan Dursun Özbek, oyunculara borç olduğu iddialarına ise net yanıt verdi: 'Galatasaray oyuncularına para ödeyemiyor' diye bizi yıpratmak adına dedikodular üretiliyor.

Ödemesek oyunculardan 15 Ocak'ta aldığımız borçsuzluk kağıdını UEFA'ya verebilir miydik? Yabancılar parasını almamışsa asla, 'aldık' diye imza atmaz.



Ayrıca bu sezon aldığımız Osimhen, Uğurcan ve Singo dahil tüm bonservisli oyuncuların tüm ödemelerini bu sezon bitiriyoruz. Kendi imkânlarımızla Kemerburgaz'ı tamamladık, yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Transferlerimizi de yapacağız.



Benim başarılarımı kıskananlar uydurma gerekçelerle hem yıpranmamı hem de taraftarla aramı açmaya çalışıyor. Ben ve yönetim tam yol projelerimize odaklandık."