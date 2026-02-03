Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı’nın 2025 yılına damga vuran olayların fotoğraflarını kapsayan “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı. Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirlerinin hazırladığı toplam 112 fotoğraf 6 kategoride değerlendirildi.

Özbek, “Gazze: Açlık” kategorisinde Ali Jadallah’ın fotoğrafını, “Portre” kategorisinde Cem Özdel’in karesini, “Haber” kategorisinde Ali Atmaca’nın fotoğrafını seçti. Spor kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım’ın Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki 25. şampiyonluk kutlamasını gösteren “Yıldızlar Sahnede” isimli fotoğrafına oy verdi. Ayrıca “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özgün Tiran’ın, “Günlük Hayat” kategorisinde ise İsa Terli’nin fotoğraflarını seçti.

Özbek, spor kategorisinde tercih ettiği fotoğrafı değerlendirirken, “Bu fotoğraf, Galatasaray taraftarının büyüklüğünü ve kulübümüzün dünya çapındaki önemini gösteriyor. Yağmura rağmen 1 milyondan fazla taraftar Yenikapı’da beşinci yıldız ve 25. şampiyonluk kutlamamıza katıldı. Bu, Galatasaray sevgisinin nasıl bir şey olduğunu gösteren çok anlamlı bir kare” ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, 2026’da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini belirterek, “2023’te 23, 2024’te 24 ve 2025’te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu yıl da şampiyon olacağız ve Yenikapı’daki kutlamalara 2 milyon kişi katılır” dedi.

AA’nın 2012’den bu yana düzenlediği “Yılın Kareleri” yarışması, “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” ana kategorileri ile “Gazze: Açlık” ve “Portre” özel kategorilerini kapsıyor. Oylama, “yilinkareleri.aa.com.tr” adresinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.