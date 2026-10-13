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UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray U19 Takımı, Ümraniye'de Barcelona U19'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın tek golü 18. dakikada geldi. Barcelona'da Pedro Rodriguez Iglesias, penaltı atışını gole çevirerek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

İlk yarıyı geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda beraberlik golünü bulamadı. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY 1 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı iki maç sonunda 1 puanda kaldı. Barcelona U19 ise puanını 3'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki bir sonraki karşılaşmasında Lille deplasmanına çıkacak. Barcelona ise Paris Saint-Germain'e konuk olacak.