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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 2. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı Barcelona'nın yönetimini maç öncesinde İstanbul'da konuk etti.

İki kulübün yöneticileri, Galatasaray Adası'nda düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

DURSUN ÖZBEK VE LAPORTA BULUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ev sahipliğindeki organizasyona sarı-kırmızılı yönetimden Metin Öztürk, Mehmet Cibara, Can Natan, Burak Kutluğ ve Ozan Bingöl Yurtsever katıldı.

Barcelona heyetinde ise Başkan Joan Laporta'nın yanı sıra Joan Soler, Xavier Puig, Carme Hortala, Manana Giorgadze, Enric Masip ve Alejandro Echevarria yer aldı. UEFA delegesi Danijell Jost da organizasyona katıldı.

Dostluk yemeğinde iki kulüp arasında günün anısına hediyeler takdim edildi. Galatasaray ve Barcelona yönetimleri, UEFA delegesi Danijell Jost'a da forma hediye etti.

Organizasyonun ardından Barcelona heyetine Galatasaray Adası gezdirildi.