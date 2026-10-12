Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 8'e 2 top kapma organizasyonuyla sürdü. Antrenman, Barcelona karşılaşmasına yönelik taktik çalışmaların ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılı takımın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle takım antrenmanında görev alamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Barcelona'yı yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta ağırlayacak.