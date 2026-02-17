Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda
Süper Lig devi Galatasaray'a müjdeli haber İspanya'dan geldi. Barcelona, genç yıldızının satışına sıcak bakıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 6
Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe sevindirecek haberi İspanya basını duyurdu.
2 6
İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Barcelona'nın orta sahasındaki yüksek rekabette geri planda kalan Casado ile yollar ayrılacak.
3 6
22 yaşındaki oyuncu Barcelona'da kalmak istese de yönetimin, değerine uygun bir teklif gelmesi halinde Marc Casado'yu satmayı hedeflediği belirtildi. Bir diğer iddiaya göre Galatasaray, transfer için kesenin ağzını açacak.
4 6
Katalan ekibinin altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 25 maçta 1129 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
5 6
6 6
Kaynak: Spor Servisi