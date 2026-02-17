Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
CHP KÖPRÜ İÇİN YÜRÜYECEK! VALİLİK YASAKLAMIŞTI
Anasayfa Spor Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda

Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda

Süper Lig devi Galatasaray'a müjdeli haber İspanya'dan geldi. Barcelona, genç yıldızının satışına sıcak bakıyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 1

Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

1 6
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 2

Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe sevindirecek haberi İspanya basını duyurdu.

2 6
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 3

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Barcelona'nın orta sahasındaki yüksek rekabette geri planda kalan Casado ile yollar ayrılacak.

3 6
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 4

22 yaşındaki oyuncu Barcelona'da kalmak istese de yönetimin, değerine uygun bir teklif gelmesi halinde Marc Casado'yu satmayı hedeflediği belirtildi. Bir diğer iddiaya göre Galatasaray, transfer için kesenin ağzını açacak.

4 6
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 5

Katalan ekibinin altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 25 maçta 1129 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

5 6
Galatasaray'a transfer müjdesi: Barcelona'nın genç yıldızı yolda - Resim: 6
6 6
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro