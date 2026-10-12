Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı iddia edilen 9 kişilik şebeke çökertildi.

Kaynak: DHA
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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 1

İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray – Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray – Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde, karaborsa bilet satışı yaparak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 3

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 4

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 5
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Galatasaray-Barcelona biletleri için karaborsa şebekesi çökertildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim: 6
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