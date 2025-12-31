Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi alan Galatasaray MCT Technic, son olarak hafta sonu Trabzonspor karşısında 89-101’lik yenilgi aldı. Arka arkaya gelen mağlubiyetler neticesinde de yol ayrılığı kararı alındı.

GALATASARAY MCT TECHNIC AÇIKLAMAYI YAPTI

Galatasaray MCT Technic'in yaptığı açıklama şu şekilde: "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e, emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz."