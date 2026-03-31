Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, San Cristobal de La Laguna’daki Santiago Martin Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak.
I Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek avantaj sağlamak istiyor. Çeyrek finalde iki galibiyet alan takım Dörtlü Final’e yükselirken, organizasyon 7-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Badalona kentinde düzenlenecek.
Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final’e kalması halinde Rytas Vilnius-ERA Nymburk eşleşmesinin kazananıyla finale çıkmak için mücadele edecek.