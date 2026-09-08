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Kaynak: AA

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan ve bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 farklı takımla kozlarını paylaşan Galatasaray, UEFA turnuvalarında ilk kez karşılaşacağı Sporting ile birlikte 114. farklı rakibine karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 340 müsabakada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 468 kez fileleri sarsan Cimbom, kalesinde ise 518 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 19. SEZON

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. kez yer alan Galatasaray, bu kulvarda doğrudan ve elemelerden geçerek önemli deneyimler kazandı. Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi toplamında "Kupa 1"de 170. randevusuna çıkacak olan temsilcimiz; bu kulvarda 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 83 yenilgi aldı.

AÇILIŞ MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara ve lig etabına istediği başlangıçları yapmakta zorlanıyor. Devler Ligi'nde katıldığı son 10 sezonun açılış maçlarında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray; bu süreçte 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

DIŞ SAHA KARNESİ VE GOL SERİSİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 15 müsabakanın sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. Buna karşın hücum hattında istikrarlı bir grafik çizen sarı-kırmızılıların oynadığı son 39 Avrupa maçında en az 1 gol atıldı. Cimbom, söz konusu 39 karşılaşmalık süreçte rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 72 gol gördü.

MÜZESİNDE İKİ DEV KUPA BARINDIRIYOR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı temsilcisi konumundaki Galatasaray, müzesinde 1999-2000 sezonu UEFA Kupası ve 2000 yılı UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını bulunduruyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılı ekip, tarih boyunca Real Madrid, Barcelona, Milan, Liverpool ve Manchester United gibi devleri mağlup etmeyi başardı.