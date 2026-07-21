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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Benin Kadın Milli Takımı forması giyen hücum oyuncusu Aude Gbedjissi’yi transfer ettiğini açıkladı.

KARİYERİNE BENİN’DE BAŞLADI

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinde Rosa Espérance Akademisi’nde başlayan Gbedjissi, 2018 yılında Fildişi Sahili ekibi Abdul Ivoire Service FC’ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, hem 1. hem de 2. ligde gol kraliçeliği yaşadı.

FRANSA’DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

2021 yılında Fransa’ya transfer olan Beninli futbolcu, Racing Club Saint-Denis ve ardından Yzeure FF formaları giydi. Yzeure’de çıktığı 21 lig maçında 15 gol kaydeden Gbedjissi, performansıyla öne çıktı.

LENS’TE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2023 yılında RC Lens’e transfer olan oyuncu, burada geçirdiği üç sezonda önemli başarılara imza attı. İki sezon üst üste Fransa Kadınlar 2. Ligi gol kraliçesi olan Gbedjissi, 2024-2025 sezonunu 15 gol ve 7 asistle tamamladı. Bu performansıyla takımının üst lige yükselmesinde önemli rol oynadı.

ÜST LİGDE DE ETKİLİ OLDU

2025-2026 sezonunda Fransa Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Gbedjissi, 11 golle sezonu tamamladı ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2018 yılından bu yana Benin Kadın Milli Takımı formasını giyen oyuncu, ülkesini uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi sürdürüyor.

Galatasaray, yeni transferine sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.