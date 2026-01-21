Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Rams Park’ta kapalı gişe oynanan dev maça konuk ekip 4. dakikada Guilano Simeone’nin attığı golle hızlı başladı.

Galatasaray erken gelen gole rağmen taraftarın güçlü desteğiyle maçta oyun disiplininden kopmadı.

Sarı Kırmızılılar baskısını artırdığı bölümde Sallai’nin kale önüne doğru çevirdiği topu Llorente’nin kendi kalesine ağlara göndermesiyle 20. dakikada skorda eşitliği yakaladı.

Temponun hiç düşmediği ilk yarıda karşılıklı ataklarla iki takım da gol ararken skorda eşitlik bozulmadı ve devreye 1-1’lik beraberlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray Atletico Madrid sahasında baskısını artırdı. Ancak Cim Bom, Atletico Madrid’in katı savunmasını aşmakta zorlandı.

Atletico Madrid bir süre savunmada kaldıktan sonra maçın son bölümünde galibiyet için yüklendi. Uğurcan Çakır özellikle yenilecek bir golün telafisinin olmadığı dakikalarda üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray’ı ayakta tuttu.

Maçta kıran kırana mücadeleye ve yüksek tempoya rağmen başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10’a yükseltti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Lig Etabı'nın son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Marc Pubill, Koke, Barrios, Almada, Giuliano, Sörloth, J. Alvarez

GALATASARAY 1-1 ATLETICO MADRID CANLI ANLATIM

1' Istvan Kovacs'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.

ATLETICO MADRID TEHLİKELİ GELDİ

2' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Julian Alvarez'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/UjeqES5q2B — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026

ATLETICO MADRID GOLÜ BULDU

4' Atletico Madrid Giuliano'nun kafa golüyle öne geçti.

⚽ GOOLLL! Marcos Llorente topu kendi kalesine gönderdi maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/Hs61Kh5yL4 — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026

GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI

19' Sallai'nin içeri çevirdiği topu Llorente'nin ters vuruşla kendi kalesine göndermesiyle Galatasaray skora eşitliği getirdi.

SANCHEZ SÖRLOTH'A YETİŞTİ

44' Atletico Madrid'in hızlı atağında Sörloth topla geniş alanda buluştu. Davinson Sanchez'in yetişip açısını daraltmasının ardından Sörloth çektiği şutta topu Uğurcan'ın üstüne attı.

İY: GALATASARAY 1-1 ATLETICO MADRID

SÖRLOTH ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

56' Pubill'in arka direğe ortasında demarke pozisyondaki Sörloth topun gelişine şutunu çekti. Neyse ki çerçeveyi tutturamadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

84' Greizmann'ın frikikten etkili şutunda Uğurcan topu köşeden kornere çeldi. Devam eden Atletico Madrid atağında Baena'nın şutunda Uğurcan yine gole izin vermedi.

GALATASARAY SARA İLE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

90+4' Ceza sahası içerisinde boş poziyonda Osimhen'in çıkardığı topa gelişine vuran Sara Oblak'ı geçemedi.