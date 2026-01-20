Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında yarın 20.45'te evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid’i ağırlayacak. Maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve L. Torreira basın açıklamasında bulundu.

İşte basın toplantısında öne çıkan açıklamalar:

KADRODA YER ALACAKLAR MI?

Okan Buruk: Osimhen kadroya dün katıldı ve antrenmana çıktı. Jakobs kadroda olacak. Sara bugün takımla antrenmana çıkacak, planımız onu da kadroya almak. Singo bizle birlikte olmayacak. Onun dışında Arda Ünyay’ın sakatlığı var ama kadromuz biraz kalabalıklaştı; bu benim için büyük bir moral oluyor.

"HER ŞEYİMİZİ VERİYORUZ"

Okan Buruk: Taraftarımız Galatasaraylı futbolcuların ve teknik heyetin yönetimiyle birlikte her şeyi verdiklerinden emin olsun. Her şeyimizi veriyoruz; vermeye de devam edeceğiz. Bu dönemde onların başını hiç yere eğdirmedik. Tekrar bunun için çalışacağız.

"GALATASARAY'A ODAKLANIYORUM"

Lucas Torreira: Geldiğim ilk andan beri kendimi vermiş ve adamış şekilde bu formayı giydim. Maalesef son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı ve ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Şu anda çok önemli bir andan geçiyoruz ve Galatasaray’a odaklanıyorum.

"ÖNCE BENDEN DUYARSINIZ"

Lucas Torreira: Buradan gideceksem eğer, benim ağzımdan duyarsınız; zaten ben kendim söylerim. Ben bir şey söylemedikçe buradayım.