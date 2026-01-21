Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk ediyor.

Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Marc Pubill, Koke, Barrios, Almada, Giuliano, Sörloth, J. Alvarez

GALATASARAY'DA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 6 haftada 9 puan toplayan Galatasaray, 7. hafta öncesinde 18. sırada yer alıyor.

ATLETICO MADRID'DE SON DURUM

İspanyol ekibi, Devler Ligi’ne Liverpool ve Arsenal karşısında aldığı yenilgilerle başlasa da son üç maçını kazanarak toparlanan Atletico Madrid ise 7. hafta öncesinde 12 puanla 8. sırada bulunuyor.

DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ OSIMHEN SAHADA

Galatasaray’ın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen Afrika Kupası'nın ardından 39 gün sonra yeniden takıma geri döndü. Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılıların attığı 8 golün 6’sına imza attı.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ

Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşma, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.