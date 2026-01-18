Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek; Sarı-kırmızlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray cephesi, maç öncesi yapılan antrenmanla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Sarı-kırmızlı takımın açıklaması:
Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.