Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek; Sarı-kırmızlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı - Resim : 1

Galatasaray cephesi, maç öncesi yapılan antrenmanla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Sarı-kırmızlı takımın açıklaması:

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.