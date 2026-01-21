Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.45’te başlayacak olan müsabaka TRT 1 ve tabii’den yayınlanacak. Karşılaşmayı ise I. Kovacs yönetecek.

Temsilcimiz Galatasaray, çıktığı 6 maçta 9 puan topladı; Atletico Madrid ise 12 puana sahip.

OSIMHEN VE JAKOBS DÖNDÜ

Milli aradan dönen Osimhen ve Jakobs bu maçta kadroda yer alacaklar. Şans verilmesi halinde ilk 11'de oynayabilirler.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Barış; Sane; Osimhen

Atletico Madrid: Oblak; Ruggeri, Nanko, Pubill, Llorente; Gonzalez, Koke, Rivas, Simeone; Alvarez, Sörloth