Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk ediyor.
Rams Park'ta saat 20.45'te başlayan dev maçı Rumen Istvan Kovacs yönetiyor.
GALATASARAY-ATLETICO MADRID İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Marc Pubill, Koke, Barrios, Almada, Giuliano, Sörloth, J. Alvarez
GALATASARAY 0-1 ATLETICO MADRID CANLI ANLATIM
1' Istvan Kovacs'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.
ATLETICO MADRID TEHLİKELİ GELDİ
2' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Julian Alvarez'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/UjeqES5q2B— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026
ATLETICO MADRID GOLÜ BULDU
4' Atletico Madrid Giuliano'nun kafa golüyle öne geçti.