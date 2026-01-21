Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 7. maçı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik sınavında Atleti Madrid ile karşılaşıyor. Bu müsabaka ise Sarı-kırmızılı ekibin, Madrid takımıyla 7. maçı olacak.
Atletico Madrid 0- 0 Galatasaray | 19.09.1973
Galatasaray 0-1 Atletico Madrid | 03.10.1973
Atletico Madrid 1-1 Galatasaray | 18.02.2010
Galatasaray 1-2 Atletico Madrid | 25.02.2010
Galatasaray 0-2 Atletico Madrid | 15.09.2015
Atletico Madrid 2-0 Galatasaray | 25.11.2015