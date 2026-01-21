Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray’ın İspanyol ekibiyle ile oynadığı maçlar.

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 1

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 7. maçı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik sınavında Atleti Madrid ile karşılaşıyor. Bu müsabaka ise Sarı-kırmızılı ekibin, Madrid takımıyla 7. maçı olacak.

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 2

Atletico Madrid 0- 0 Galatasaray | 19.09.1973

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 3

Galatasaray 0-1 Atletico Madrid | 03.10.1973

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 4

Atletico Madrid 1-1 Galatasaray | 18.02.2010

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 5

Galatasaray 1-2 Atletico Madrid | 25.02.2010

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 6

Galatasaray 0-2 Atletico Madrid | 15.09.2015

Galatasaray-Atletico Madrid arasındaki eşleşmeler ve sonuçları - Resim: 7

Atletico Madrid 2-0 Galatasaray | 25.11.2015

Kaynak: Spor Servisi
