Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
Galatasaray Arda Turan'ın genç yıldızını istiyor: Transferde Noa Lang detayı

Gelecek sezon için kanat hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in genç yeteneği için kesenin ağzını açıyor. Sarı Kırmızılılar Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak yerine daha genç bir oyuncuya yatırım yapacak.

Furkan Çelik
Üst üste dördüncü şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta bulunan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına Avrupa’da dikkat çeken genç isimleri yakın takibe aldı.

NOA LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Yeni sezon planlamasında kanat rotasyonunu yenilemeyi hedefleyen Galatasaray’da, Noa Lang için satın alma opsiyonunun kullanılması yerine bu paranın daha genç ve potansiyelli bir isme yatırılması fikri ağır bastı.

GÜNDEMDEKİ İSİM: ALISSON

Sarı-kırmızılıların listesinde, Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Alisson yer alıyor. Genç oyuncunun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Fichajes'te yer alan haberlere göre; Galatasaray ve Sunderland, Alisson için yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Her iki kulübün de yaklaşık 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öne sürülüyor.

TRANSFERDE ARDA TURAN FAKTÖRÜ

Galatasaray’ın transferdeki en önemli avantajlarından biri ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların eski yıldızıyla olan bağın, transfer sürecinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Alisson, bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 24 maçta 7 gol ve 10 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.

