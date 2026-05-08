Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla sona erdi.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Galatasaray’ın kazanması halinde sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

