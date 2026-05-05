Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanda daha sonra taktik çalışmalarına geçilirken, idman dört takımlı turnuva ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.