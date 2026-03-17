Galatasaray Anfield'da çeyrek final peşinde

Galatasaray Anfield’da çeyrek final peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına avantajlı gidiyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield’da alacağı sonuçla çeyrek final biletini hedefliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için yarın beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak. Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı.

Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle yarınki rövanş maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, yarın sahadaki yerini alamayacak.

OKAN BURUK VE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

HEDEF 7. KEZ ÇEYREK FİNALDE YER ALMAK

Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor.

Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

OSİMHEN, BURAK YILMAZ'IN REKORUNU EGALE ETMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: AA
