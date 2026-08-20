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Kaynak: Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lesley Ugochukwu’nun ardından Aleksey Batrakov’u da kadrosuna kattı. İstanbul’a gelen Rus futbolcunun transferi resmiyet kazanırken, sarı-kırmızılı ekip oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

TRANSFERİN MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2031’e kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray transferin mali detaylarını da KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow’a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Batrakov transferi için resmi sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin.' ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Aleksei Batrakov! 💛❤️ pic.twitter.com/JGZLZ72SG3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2026

İKİ FARKLI BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Batrakov, geçen sezon Lokomotif Moskova ile Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası’nda toplam 36 karşılaşmada görev yaptı ve 17 gol kaydetti.

Bu sezona da Lokomotif Moskova’da başlayan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 5 resmi karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.