Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Eren, Sanchez, Singo, Boey, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Mounie, Duarte, Elia, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj
GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR CANLI ANLATIM
1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Alanyaspor maçı başladı.
OSIMHEN'İN ŞIK ŞUTUNDA VICTOR GOLE İZİN VERMEDİ
4' Ceza sahası içerisinde Victor Osimhen topuğuyla şık bir vuruş yaptı. Top kaleci Victor'da kaldı.
HWANG'IN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI
8' Alanyaspor atağında Hwang'ın dar açıdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.