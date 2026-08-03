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Kaynak: AA

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki voleybolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın yeni transferi Micah Ma'a'nın sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

KARİYERİNDE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Stade Poitevin Volley Beach takımında başlayan Micah Ma'a, daha sonra GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.

Başarılı pasör, kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

OLİMPİYAT MADALYALI YILDIZ

ABD Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Micah Ma'a, milli formayla olimpiyat üçüncülüğü elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Tecrübeli pasör, yeni sezonda Galatasaray'ın hem Sultanlar Ligi'nde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı için mücadele edecek.