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Galatasaray yeni sezonda Rams Park’taki ilk maçına Fransa Ligue 1 ekibi Rennes karşısında çıktı.

OSIMHEN VE SARA YILDIZLAŞTI

Seyrantepe’de oynanan hazırlık karşılaşmasında Sarı Kırmızılar Osimhen ve Sara’nın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

BARIŞ ALPER SON DAKİKADA MAĞLUBİYETİ ENGELLEDİ

Rennes’de Lepaul’ün hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta son dakikada Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü mağlubiyeti engelledi.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP VILLARREAL

Toplam 6 gole sahne olan mücadelede Galatasaray Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılılar son hazırlık maçına Villarreal'e karşı 8 Ağustos'ta yine taraftarı önünde çıkacak.

TARAFTARLARIN TRANSFER TEPKİSİ GECEYE DAMGA VURDU

Maçta tribünlerden Galatasaray yönetimine yönelik yükselen 'Transferler nerede?' tepkisi geceye damga vurdu.

GALATASARAY-RENNES İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen

Rennes: Belazzoug, Frankowski, Aït Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymański, Camara, Blas, Nordin, Lepaul

GALATASARAY 3-3 RENNES (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Rennes maçı başladı.

Galatasaray, 3. dakikada Osimhen'le gole yaklaştı! pic.twitter.com/LaEDHKugCH — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLE YAKLAŞTI

3' Sara'nın sol kanattan kullandığı duran topta ceza sahası içerisine gelen ortaya Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Belazzoug topu son anda kornere çeldi.

Victor Osimhen'in kornerden gelen kafa vuruşunda kaleci Kilian Belazzoug başarılı! pic.twitter.com/L5tcqdQQXy — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

GALATASARAY İKİNCİ KEZ DURAN TOPTAN OSIMHEN İLE TEHDİT YARATTI

10' Gabriel Sara köşe vuruşundan yaptığı ortada bir kez daha Osimhen'i buldu. Nijeryalı yıldızın kafa vuruşunda Belazzoug üzerine gelen topu kontrol etti.

Galatasaray, Victor Osimhen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti! 🟡🔴 pic.twitter.com/72A8LZzO2H — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

OSIMHEN ÜÇÜNCÜ DENEMEDE AĞLARI HAVALANDIRDI

18' Maçın başından itibaren iki kez Rennes kalesini kafa vuruşlarıyla yoklayan Osimhen aradığı golü üçüncü denemede buldu. Rams Park'ta yeni sezonun ilk golünü atan Nijeryalı yıldız Galatasaray'ı öne geçirdi.

Rennes, Esteban Lepaul'ün golüyle durumu 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/wH6erISw0o — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

RENNES LEPAUL İLE SKORU EŞİTLEDİ

27' Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında Rennes'de topu kapan Mehdi Camara bekletmeden pası aktardı. Topla buluşan Lepaul önde yakalanan Uğurcan'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla skoru eşitleyen golü attı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-1 RENNES

Galatasaray, Gabriel Sara'nın attığı golle yeniden öne geçti! 🟡🔴 pic.twitter.com/mKqeaOZb7h — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

SARA GALATASARAY'I YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

48' İlk golün asistini yapan Sara ceza sahası içerisinde kaleci Belazzoug'un sektirdiği topu fırsatçılığını konuşturarak ağlara gönderdi. Galatasaray bir kez daha öne geçti.

Rennes, Esteban Lepaul'ün golüyle durumu 2-2'ye getirdi. pic.twitter.com/F8cVEyFiA3 — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

RENNES LEPAUL İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

58' Rennes, sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü atan Lepaul ile bir kez daha beraberliği yakaladı.

LEPAUL PENALTI GOLÜYLE HAT-TRICK YAPTI

60' Lepaul penaltıdan attığı golle hat-trick yaparak Rennes'i maçta ilk kez öne geçirdi.

GALATASARAY PENALTIDAN BARIŞ ALPER İLE SKORU EŞİTLEDİ

90+2' Ceza sahası içerisinde Osimhen'e yapılan müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.