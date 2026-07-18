Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde

Mauro Icardi sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, genç ve potansiyelli bir isim için harekete geçti.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından sarı-kırmızılılar, genç bir golcüyü kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 2

Hedef Mathys Tel
Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri Mathys Tel oldu. Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 3

+4 avantajı dikkat çekiyor
Genç yıldızın +4 yabancı kuralına uygun olması, Galatasaray yönetiminin elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 4

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem bugünü hem de geleceği kurtaracak bir forvet transferi hedefliyor.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 5

Görüşmeler başlayacak
Sarı-kırmızılıların, bonservis yükünü azaltmak adına Tottenham’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Transfer sürecinde George Gardi’nin de aktif rol alacağı ifade ediliyor.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 6

Çok yönlü hücumcu
Santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Mathys Tel; hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

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Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde - Resim: 7

Galatasaray yönetimi, genç yıldızı kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

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