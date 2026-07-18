Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından sarı-kırmızılılar, genç bir golcüyü kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Galatasaray 21 yaşındaki elit yıldızın peşinde
Mauro Icardi sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, genç ve potansiyelli bir isim için harekete geçti.Kaynak: Diğer
Hedef Mathys Tel
Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri Mathys Tel oldu. Tottenham forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.
+4 avantajı dikkat çekiyor
Genç yıldızın +4 yabancı kuralına uygun olması, Galatasaray yönetiminin elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem bugünü hem de geleceği kurtaracak bir forvet transferi hedefliyor.
Görüşmeler başlayacak
Sarı-kırmızılıların, bonservis yükünü azaltmak adına Tottenham’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Transfer sürecinde George Gardi’nin de aktif rol alacağı ifade ediliyor.
Çok yönlü hücumcu
Santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Mathys Tel; hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.
Galatasaray yönetimi, genç yıldızı kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.