Galatasaray 2. Lig'de parlayan Tunuslu genç yeteneği yakın takibe aldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki kritik galibiyetin ardından bir yandan şampiyonluk hesabı yaparken diğer yandan yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların listesine genç ve potansiyelli bir golcü girdi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki kritik galibiyetin ardından bir yandan şampiyonluk hesabı yaparken diğer yandan yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların listesine genç ve potansiyelli bir golcü girdi.
HEDEFTE LOUEY BEN FARHAT VAR
Africa Foot’un haberine göre Galatasaray, Louey Ben Farhat için scouting çalışması yürütüyor.
Tunus Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncunun performansı teknik heyetin dikkatini çekti.
ALMANYA’DA PARLADI
19 yaşındaki hücum oyuncusu, Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC forması giyiyor.
Hem santrfor hem de forvet arkası olarak görev yapabilen genç oyuncunun çok yönlü yapısı Galatasaray cephesinde önemli artı olarak görülüyor.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Haberde, genç yıldız adayının yalnızca Galatasaray’ın değil Avrupa’dan birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.
Scout ekiplerinin sezon boyunca oyuncuyu yakından izlediği aktarıldı.
RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Ben Farhat, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Genç yaşına rağmen skor üretme becerisiyle öne çıkan futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
OKAN BURUK’TAN GENÇLEŞME HAMLESİ
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın, yeni sezonda hem rekabetçi hem de yaş ortalaması dengeli bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.
Louey Ben Farhat'ın da bu doğrultuda transfer ihtimali değerlendiriliyor.