Galatasaray Kulübü, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimle 2025-26 sezonunun ilk yarısına ilişkin mali tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre sarı-kırmızılı kulüp, sezonun ilk 6 aylık dönemini 1,4 milyar TL net kârla kapattı.

HASILAT BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 60 ARTTI

Kulübün 30 Kasım 2025 itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunda, gelirlerde dikkat çekici bir artış yaşandığı görüldü. Galatasaray’ın hasılatı, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 60 yükselerek 9,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

GALATASARAY 1.4 MİLYAR TL NET KAR AÇIKLADI

Paylaşılan finansal verilere göre bu süreçte brüt kâr 1,6 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, dönem sonunda elde edilen net kârın 1,4 milyar TL olduğu bildirildi. Açıklanan rakamlar, kulübün özellikle gelir kalemlerinde önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu.