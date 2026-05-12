Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Rams Park'ta düzenlenecek kutlamaların detaylarını paylaştı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta saat 19:05'te başlayacak.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğumuzu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta doyasıya kutluyoruz. Taraftarlarımız önce GSPlus’ı indirip, ardından GS taraftar passo kartı veya passo üyelikleriyle Dört Dörtlük Gece’nin biletlerini satın alabilirler"
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI
Saha İçi Paketi: ₺ 19.050
Doğu - Batı Alt Tribünler: ₺ 1.905
Doğu - Batı Üst Tribünler: ₺ 500
Kuzey - Güney Kale Arkası: ₺ 190,50