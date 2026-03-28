İstanbul’un simgesi Galata Kulesi’nin kime ait olduğu tartışması, yargı kararıyla noktalandı. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’nin kulenin mülkiyetini geri almak için açtığı davayı reddetti. Karar doğrultusunda tarihi kule, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki "mazbut vakıf" statüsünü koruyacak.

İBB’NİN TALEBİNE "RET" KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kulenin belediye adına tescil edilmesi talebiyle yargıya başvurmuştu. Ancak mahkeme, mevcut mevzuat ve arşiv belgeleri ışığında kulenin 1923 yılından bu yana mazbut vakıf statüsünde olduğunu ve yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kalması gerektiğini hükme bağladı.