İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda Galata Kulesi’nden atlayan bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. 30 yaşlarında olduğu öğrenilen E.S. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kulenin üst kısmından kendini aşağı bıraktı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.