Yaklaşık 180 yıl aradan sonra Floreana dev kaplumbağaları, atalarının topraklarına geri döndü. Galapagos Ulusal Park Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen restorasyon projesiyle 158 genç hibrit kaplumbağa vahşi doğaya salıverildi. Birçok uzman bu gelişmeyi “gerçek hayattaki Jurassic Park anı” olarak nitelendirildi.

YÜZYILLIK BİR YOK OLUŞUN ACI HİKAYESİ

Charles Darwin’in 1835’te ziyaret ettiği Floreana Adası’nda o dönemde dev kaplumbağalar oldukça yaygındı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren denizciler, balina avcıları ve yerleşimcilerin aşırı avlanması popülasyonu hızla tüketti. Ada’ya getirilen istilacı türler sıçanlar ve kediler ise kalan bireyleri tamamen yok etti. Bu süreç adanın ekosistemini geri dönülmez biçimde bozdu ve birçok yerel türün geleceğini riske attı.

BİLİMSEL MUCİZE: GERİYE DOĞRU YETİŞTİRME BAŞARISI

Umut 2017 yılında doğdu. Galapagos Conservancy, Island Conservation, Charles Darwin Vakfı ve Ekvador Çevre Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla “back-breeding” yani geriye doğru yetiştirme programı başlatıldı. Yakın adalardaki hibrit kaplumbağalardan Floreana genetiği en yüksek 23 birey seçildi. Santa Cruz’daki üreme merkezinde titiz çiftleştirmelerle 2025’e kadar 600’den fazla yavru dünyaya geldi. Bu yavrulardan 8-13 yaş aralığına ulaşan yüzlercesi vahşi hayata hazır hale getirildi.

TARİHİ SALIVERME TÖRENİ

20 Şubat 2026’da Floreana Adası’nın iki farklı noktasında salıverme töreni düzenlendi. NASA uydu verileriyle belirlenen en uygun habitatlar; bol yiyecek, su kaynakları ve yuvalama alanları sunuyordu. Floreana Ekolojik Restorasyon Projesi kapsamında kademeli salıvermeler sürüyor. Hedef, toplamda 700’e yakın bireyin adaya dönmesi. Tören, ada sakinlerinin coşkulu katılımıyla kutlandı.

EKOSİSTEMİN YENİDEN CANLANMASI BAŞLIYOR

Bu dönüş yalnızca bir türün kurtuluşu değil. İstila türlerinin büyük ölçüde temizlenmesiyle hazırlanan zemin sayesinde dev kaplumbağalar, ekosistem mühendisi görevini yeniden üstlenecek. Tohumları yayarak bitki örtüsünü yenileyecek, toprağı havalandıracak ve doğal dengeyi geri getirecekler. Proje aynı zamanda adadaki 12 yerel türün yeniden tanıtımının ilk aşaması niteliğinde. Kuşlar ve ispinozlar gibi canlıların popülasyonu da bu süreçten olumlu etkilenecek.

UZMANLAR: “TÜYLER DİKEN DİKEN EDEN BİR AN”

Galapagos Conservancy’den Dr. James Gibbs duygularını şu sözlerle ifade etti: “180 yıl sonra Floreana soyundan kaplumbağaların atalarının topraklarında yürüdüğünü görmek tüylerimi diken diken ediyor. Bu, gerçek hayattaki bir Jurassic Park anı ve doğa koruma için muazzam bir zafer.” Ada’da yaşayan yaklaşık 160 kişi de projeye gönülden destek veriyor.

KÜRESEL DOĞA KORUMA İÇİN MODEL OLUYOR

Floreana’daki bu başarı, nesli tükenen türleri kısmen geri getirmenin en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor. Gerçek hayattaki Jurassic Park benzetmesi, projenin hem bilimsel hem de duygusal boyutunu özetliyor. Floreana Adası’nın geleceği, bu dev kaplumbağaların ayak izleriyle yeniden şekillenecek ve dünya çapında biyoçeşitlilik çalışmalarına ilham kaynağı olacak.