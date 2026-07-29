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Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu bölgesinde, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar Gala Gölü çevresindeki su seviyesini aşamalı olarak artırdı. Bölgede yıl boyunca açık merada otlatılan ve "yerli kırma" olarak bilinen şarole melezi büyükbaş hayvanlar, yükselen sular nedeniyle bulundukları ada parçasından tahliye edildi.

Arazinin suyla kaplanması üzerine harekete geçen hayvan yetiştiricileri, sürülerini su kanalından geçirerek Pamuklu yönündeki daha güvenli otlaklara yönlendirdi. Geçiş sırasında herhangi bir aksaklık ya da olumsuzluk yaşanmazken, kanal boyunca ilerleyen sürülerin görüntüsü çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Bölgedeki üreticiler, yağışların ardından Gala Gölü ve çevresindeki su debisinin kayda değer miktarda yükseldiğini, hayvanların otlama alanlarını korumak ve olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla bu nakil işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.