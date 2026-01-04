GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin eski sahibi Berkin Kaya ile Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

'310 MİLYON TL MOTOR VE ARABALARLA GETİRİLDİ'

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgilere göre; Berkin Kaya, GAİN Medya’ya yatırdığı 310 milyon TL’lik nakit paranın kaynağının kripto para olduğunu savundu.

Kaya, söz konusu kripto varlığı Kapalıçarşı'da bozdurduğunu ve nakit paranın ise kendisine zaman zaman motosikletle, zaman zaman ise arabayla kendisine getirildiğini söyledi.

OKAN KARACAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise etkin pişmanlıktan yararlanan ünlü sunucu Okan Karacan oldu. Berkin Kaya, Karacan hakkında “hasta olduğunu” öne sürerek kendisini rehabilitasyon merkezine yatırdığını ifade etti.

SELAHATTİN AYDIN: 'GBT'SİNİ DEĞİL ŞİRKETİNİ SATIN ALDIM'

Soruşturmada yer alan gizli tanık Gri, Berkin Kaya’nın yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğunu ve sonrasında GAİN Medya’yı satın aldığını iddia etti.

Bu iddiaya yanıt veren Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın ise ifadesinde “Ben şahsın GBT’sini satın almadım. Kendisine ait olan ve satılan platformu, belli bir bedel ödeyerek devraldım.” dedi.