Türkiye'nin desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin başkanı Evghenia Gutul, tutukluluğunun yaklaşık 300. gününde "Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi" adlı kitabını yayımladı. Kitap; Gagavuzya ile Kişinev arasındaki gerilimin derinleşme sürecini, Gutul'un tutuklanma hikayesini ve hücre hapsine giden yoldaki siyasi baskıları doğrudan anlatıyor. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitap www.egutul.com adresinden ücretsiz indirilebiliyor.

Olayların kronolojisine bakıldığında sürecin seçim sonrasında hızla tırmandığı görülüyor: 2023'te Başkanlık seçimini kazanan Gutul'a yönelik Kişinev yönetimi yetki devri baskısı uyguladı, ret alınca bölge üzerinde sistematik bir kuşatma başlattı. Açılan peş peşe davalar 5 Ağustos 2025'te Kişinev mahkemesinde sonuçlandı: Gutul'a 7 yıl hapis cezası verildi.

ULUSLARARASI HUKUKÇULARDAN SERT TEPKİ

Kitabın kamuoyuna duyurulması uluslararası hukuk dünyasında anında karşılık buldu. İspanyol avukat Gonzalo Boye eseri "Moldova'daki siyasi baskının hazır delili" olarak tanımladı. Boye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uydurulmuş bu davanın yapısı ve Evghenia Gutul'un tutulduğu koşullar, herhangi bir Avrupalı insan hakları savunucusunu derinden sarsar. Meşru seçilmiş bir siyasetçiyi ve iki çocuk annesini tamamen asılsız suçlamalarla insanlık dışı hücre hapsi koşullarında tutmak adalet değil; bir ceza operasyonu ve açık siyasi intikam eylemidir. 'Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi', uluslararası kurumların dikkatle incelemesi gereken kritik bir belgedir.”

AVRUPA DEĞERLERİNİ HATIRLAMA ÇAĞRISI

Kitap Moldova'nın tartışmalı iç siyasi pratiklerini mercek altına alıyor. Gutul, AB aday ülkesi konumundaki Moldova'da yaşanan baskıların coğrafi sınır tanımadığını ve tüm ülkeye yayıldığını belgelerken, resmi söylemde öne çıkarılan "Avrupa değerleri" çerçevesinin fiiliyatta nasıl ayaklar altına alındığını somut örneklerle gözler önüne seriyor.

Merkezi yönetimin Gagavuzya'nın özerk statüsünü adım adım nasıl budadığını aktaran Gutul, şu uyarıyı yapıyor:

"Sandu yönetimindeki Moldova, tüm Avrupa için bir alarm zilidir. 'Avrupa değerleri' söyleminin ulusal egemenliği yok etmek, halkı yoksullaştırmak ve muhaliflere yönelik siyasi baskıyı meşrulaştırmak için nasıl araçsallaştırılabildiğini gözler önüne seriyor.”

HUKUKİ SÜREÇ DE SORGULANIYOR

Gutul mektuplarında yargılama sürecini teknik bir hukuk gözüyle de değerlendiriyor; duruşmalardaki usul hatalarını ve şekli işlemleri belgeleyerek mahkumiyetin önceden belirlenmiş bir sonuç olduğunu savunuyor. Uluslararası hukukçular da bu değerlendirmeye katılarak pek çok normatif ihlali kayıt altına alıyor. Bağımsız gözlemcilerin genel kanaati şu: dava başından beri siyasi bir operasyondu.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA, GAZETECİLERE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Gutul mektuplarında Avrupa Parlamentosu üyelerine, bağımsız gazetecilere ve sivil toplum temsilcilerine sesleniyor; Moldova'daki gelişmelere resmi anlatının dışından bir perspektif sunuyor. Bağımsız medyanın susturulduğunu, seçim hakkının fiilen kullanılamaz hale getirildiğini, muhalif seçmenlerin para cezasıyla cezalandırıldığını ve yargı ile kolluk güçlerinin iktidara bağımlı araçlara dönüştürüldüğünü içeriden aktarıyor.

Mektuplar analitik boyutunun yanı sıra ağır bir kişisel yük de taşıyor. En küçüğü üç yaşında olan çocuklarından ayrı kalan Gutul, bu koparılmanın yarattığı acıyı ve uzun süreli hücre hapsinin zihinsel erozyonunu yürekten bir dille kaleme alıyor.

"Bir kadının cezaevinde dayanamayacağını, boyun eğeceğini, yetkisinden vazgeçeceğini ve kendisine oy verenlere ihanet edeceğini sanıyorlar. Halkım yüzyıllar boyunca başkalarının teslim olduğu yerde ayakta kaldı. Taşı sıkıştırıp su çıkardık, daha fazlası yokken. Bu bizim karakterimiz. Ben de boyun eğmeyeceğim" diyor Gutul.

SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISI

Gagavuzya Başkanı uluslararası kamuoyunu ve kendi halkını harekete geçmeye çağırıyor. Mektupların farklı kanallar üzerinden yayılmasını, tartışma gündemine taşınmasını ve Gagavuzya'daki durumun yakından izlenmesini talep ediyor.

Kitaba ve Gutul'un açıklamalarının tamamına www.egutul.com adresinden ücretsiz erişilebilir.