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24 Ocak 2001'de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Gaffar Okkan'ın iki katilinin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı. 2 zanlı için çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.

Nefes gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre, Okkan ile birlikte 5 korumasının şehit olduğu hain saldırının kilit isimlerinden olan ve suikastın planlayıcısı olarak kırmızı bültenle aranan Hizbullah terör örgütünün tetikçilerinden ‘Tarık’ kod adlı Haşim Alabalık ile suikastın talimatını veren ‘Vedat’ kod adlı Murat Aktaş hakkında zaman aşımından düşme kararı verildi.

YAKALAMA KARARLARI DA KALDIRILDI

İki suikast tetikçisinin 25 yıl boyunca bir türlü yakalanamamış olması nedeniyle gıyabi tutuklu olarak yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesince düşme kararı verilirken haklarındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı.

5 YIL DAHA VARDI

Terör suçlarında zamanaşımı süresi 30 yıl iken Okkan’ın iki katil zanlısına suikastın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen düşme kararı verilmesi dikkat çekti. Suikastla ilgili iki ayrı iddianamede, Aktaş’ın Okkan suikastının talimatını verip bizzat tetikçi olarak katıldığı bilgisi yer alıyor. Suikasttan 1 gün önce Aktaş’ın 3 kalaşnikof tüfek, şarjör ve hücum yelekleriyle hücre evine geldiği, ertesi gün konvoya ateş açılması yönünde tetikçilere talimat verip suikast planının detaylarını çizdiği kroki ile paylaştığı bildirildi. Saldırı günü Aktaş ile Haşim Alabalık’ın da içinde yer aldığı tetikçi grubun konvoyu çapraz ateşe aldıktan sonra Alabalık’ın el bombası atarak aracı taradığı ifade edildi.