Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, A Spor’a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

'İNANILMAZ BİR SEZONDU'

Geride kalan sezonu değerlendiren Gabriel Sara, hem takım hem de bireysel açıdan unutulmaz bir yıl geçirdiğini söyledi.

Sara, “Benim için çok özel bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi’nde ilk golümü attım. Brezilya Milli Takımı’na çağrıldım. Hem takım için hem de bireysel olarak inanılmaz bir sezondu” ifadelerini kullandı. Ancak performansını yeterli görmediğini belirten yıldız futbolcu, “13 maçta 1 gol attım. Bu bence yetersiz. Kendimden daha fazlasını bekliyorum” dedi.

'ATLETICO MAÇINDAN SONRA UYUYAMADIM'

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında kaçırdığı fırsatı unutamadığını belirten Sara, o maç sonrası büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu, “Atletico Madrid maçında kaçırdığım pozisyondan sonra uyuyamadım. Kendimden çok talepkar bir insanım. Daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm pozisyonlardan biriydi”diye konuştu.

OSIMHEN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında da konuşan Sara’nın sözleri dikkat çekti. Sara, “Osimhen’i çok seviyorum. Bazen beni gıcık ediyor ama inanılmaz bir insan” dedi.

'STOPERDE BİLE OYNARIM'

Sahadaki pozisyon tercihiyle ilgili de konuşan Sara, takım için her rolde görev yapabileceğini söyledi.

Başarılı oyuncu, “6 veya 8 numara oynamayı tercih ederim çünkü topa daha çok dokunuyorum. Ama takıma yardımcı olacaksam stoper olarak da oynarım” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA FRİKİK SÖZÜ

Gabriel Sara ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlara gelecek sezon için de bir söz verdi. Brezilyalı yıldız, “Taraftarlara söz verebilirim, önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım” diyerek iddialı konuştu.