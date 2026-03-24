Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Gabriel Sara çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Brezilya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulunan Sara, yurt dışında oynamaya başladığı günden itibaren geçen sürede kendini geliştirdiğini ve olgunlaştığını ifade etti.

SARA: 'GALATASARAY'DA BU ÇALIŞMANIN DEVAMLILIĞI GELDİ'

Sara kariyer gelişimi ve milli takıma seçilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Brezilya'dan ayrıldığımdan beri daha fazla 'kabuk bağladığımı' ve olgunlaştığımı düşünüyorum. Sao Paulo döneminde çok gençtim. İngiltere'deki vaktim bir oyuncu olarak gelişmeme ve pozisyonumu yeniden keşfetmeme çok yardımcı oldu.

Sao Paulo'da daha ileride oynuyordum, Norwich'te biraz daha geride oynamaya başladım ve bu bana çok yardımcı oldu. Galatasaray'da ise bu çalışmanın devamlılığı geldi. Teknik olarak ve kafa yapısı olarak çok geliştiğimi hissediyorum."