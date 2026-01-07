Annesinin rahatsızlığı sebebiyle Beşiktaş'tan ayrılarak ülkesi Brezilya'ya dönmek isteyen Gabriel Paulista'ya siyah beyazlı yönetiminden izin çıkmış ve yıldız oyuncu dün takımla vedalaşarak Antalya kampından ayrılmıştı.

PAULISTA CORINTHIANS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Transfer görüşmeleri için ülkesi Brezilya'ya dönen Paulista'nın yeni adresi ise netlik kazandı.

Ge Globo'nun haberine göre, 35 yaşındaki tecrübeli stoper, Corinthians ile anlaşma sağladı. Ancak Paulista'nın resmi olarak imza atıp takıma katılması için kulübün transfer yasağının kaldırılmasının beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla toplam 45 maça çıkan ve 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Paulista, özellikle mücadeleci yapısıyla taraftarların gönlünü kazanmıştı.