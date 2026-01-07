Beşiktaş'ın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini duyurduğu Gabriel Paulista'nın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Paulista, ülkesine döneceğini belirtmişti.

Globo'nun haberine göre; 35 yaşındaki Gabriel Paulista, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile transfer görüşmesinde bulunuyor.

Transfer planlarında stoper pozisyonunun öncelikli olmadığı ancak Gabriel Paulista'nın bonservis bedeli olmadığı için Brezilya kulübü tarafından uygun bulundu.

PAULISTA’NIN HAYALİ

35 yaşındaki futbolcu, hayalinin Corinthians’ta oynamak olduğunu vurgulamıştı. Ancak Brezilya ekibinin transfer yapabilmek için öncelikle FIFA ve Brezilya Futbol Konfederasyonu tarafından verilen transfer yasağını kaldırması gerekiyor.