Panathinaikos ile yollarını ayırmasının ardından NBA G League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers kadrosuna katılan Ömer Faruk Yurtseven, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyarak double-double istatistiğine ulaştı.

Now Arena’da oynanan mücadelede Rio Grande Valley Vipers, Windy City Bulls karşısında 137-100’lük farklı bir galibiyet elde etti. 27 yaşındaki milli basketbolcu, ortaya koyduğu performansla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Maçta 27 dakika süre alan Yurtseven, 22 sayı ve 14 ribauntla oynayarak çift haneli istatistiklere ulaştı. Milli oyuncu ayrıca 2 asistlik katkı da verdi.

Rio Grande Valley Vipers, Batı Konferansı’nda çıktığı maçlarda 18 galibiyet ve 9 yenilgi elde ederek üçüncü sıradaki yerini koruyor.