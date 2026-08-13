Toygun Atilla’nın Patronlar Dünyası’ndaki haberine göre bölgesel gerilimlerin gölgesinde sarsılan "güvenli liman" imajını tazelemek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası kültür ve sanat organizasyonlarıyla küresel kamuoyuna "hayat normale döndü" mesajı aktarmayı hedefliyor.
Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser
Çatışmaların ardından bozulan güvenli liman imajını onarmak isteyen BAE, dev etkinliklerle dünyaya normale dönüldüğü mesajını veriyor. Tarkan, Hans Zimmer ve Andrea Bocelli gibi yıldızların yer aldığı organizasyonlarla Abu Dhabi, kriz sonrası imajını yeniden inşa etmeyi hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamda sonbahar döneminde Abu Dabi ve Dubai’de düzenlenecek dev etkinlikler çerçevesinde Türk müziğinin mega starı Tarkan da 27 Kasım’da Abu Dabi’deki Etihad Arena’da dinleyicileriyle buluşacak.
Bölgede yükselen askeri gerilimler ve füze tehditleri, yıllardır finans, turizm ve yatırım merkezi olarak konumlanan Dubai ile Abu Dabi'deki ekonomik hareketliliği doğrudan etkiledi.
Küresel finans devlerinin temsilcileri ve fon yöneticilerinin bölgeden ayrılmasıyla Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki yüksek katlı ofisler boşalırken; turizm sektöründe sert gerilemeler ve önemli miktarda sermaye çıkışı kaydedildi.
Bölgedeki ticari işletmelerin iş hacimlerinin yüzde 80'e varan oranlarda düşüş gösterdiği ve küresel salgın dönemini dahi geride bırakan belirsizlik ortamı nedeniyle personel maaşlarında kesintilere gidildiği aktarıldı.
Son aylarda uçuş sayılarının artması, finans merkezlerinin yeniden dolmaya başlaması ve geleneksel ticaret hatlarının aktifleşmesiyle birlikte ekonomik göstergeler toparlanma eğilimine girdi.
Ancak, finansal verilerin düzelmesine rağmen yatırımcı ve turist nezdindeki risk algısının silinmesinin zaman alabilir.
Savaşın yarattığı maddi zararların bilançosu tutulabilirken, zihinlerde oluşan güvenlik endişesini gidermenin ancak hayatın akışının tamamen normale döndüğünü göstermekle mümkün olduğu ifade ediliyor.
BAE yönetimi, zedelenen güven duygusunu yeniden tesis edebilmek amacıyla dev bir etkinlik takvimi hazırladı.
Etihad Arena’da düzenlenecek konser maratonunda 13 Kasım’da dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer, 27 Kasım’da Tarkan ve 2 Aralık’ta ise İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne alacak.
Dubai programında ise Richard Marx ve Nancy Ajram gibi uluslararası isimler performans sergileyecek.
Giriş biletlerinin 295 dirhemden başladığı Tarkan konserinde, 16 kişilik özel VIP süitlerin fiyatı 50 bin dirheme (yaklaşık 650 bin TL) kadar ulaşıyor.
Masa başı magazin haberi olmanın ötesinde BAE’nin kriz sonrası normalleşme stratejisinin kritik bir sembolü olarak görülen bu organizasyonlar; gayrimenkul, finans, havacılık ve turizm sektörlerinin temel taşı olan "güven" unsurunu küresel ölçekte yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.