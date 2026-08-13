Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser

Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser

Çatışmaların ardından bozulan güvenli liman imajını onarmak isteyen BAE, dev etkinliklerle dünyaya normale dönüldüğü mesajını veriyor. Tarkan, Hans Zimmer ve Andrea Bocelli gibi yıldızların yer aldığı organizasyonlarla Abu Dhabi, kriz sonrası imajını yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 1

Toygun Atilla’nın Patronlar Dünyası’ndaki haberine göre bölgesel gerilimlerin gölgesinde sarsılan "güvenli liman" imajını tazelemek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası kültür ve sanat organizasyonlarıyla küresel kamuoyuna "hayat normale döndü" mesajı aktarmayı hedefliyor.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 2

Bu kapsamda sonbahar döneminde Abu Dabi ve Dubai’de düzenlenecek dev etkinlikler çerçevesinde Türk müziğinin mega starı Tarkan da 27 Kasım’da Abu Dabi’deki Etihad Arena’da dinleyicileriyle buluşacak.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 3

Bölgede yükselen askeri gerilimler ve füze tehditleri, yıllardır finans, turizm ve yatırım merkezi olarak konumlanan Dubai ile Abu Dabi'deki ekonomik hareketliliği doğrudan etkiledi.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 4

Küresel finans devlerinin temsilcileri ve fon yöneticilerinin bölgeden ayrılmasıyla Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki yüksek katlı ofisler boşalırken; turizm sektöründe sert gerilemeler ve önemli miktarda sermaye çıkışı kaydedildi.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 5

Bölgedeki ticari işletmelerin iş hacimlerinin yüzde 80'e varan oranlarda düşüş gösterdiği ve küresel salgın dönemini dahi geride bırakan belirsizlik ortamı nedeniyle personel maaşlarında kesintilere gidildiği aktarıldı.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 6

Son aylarda uçuş sayılarının artması, finans merkezlerinin yeniden dolmaya başlaması ve geleneksel ticaret hatlarının aktifleşmesiyle birlikte ekonomik göstergeler toparlanma eğilimine girdi.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 7

Ancak, finansal verilerin düzelmesine rağmen yatırımcı ve turist nezdindeki risk algısının silinmesinin zaman alabilir.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 8

Savaşın yarattığı maddi zararların bilançosu tutulabilirken, zihinlerde oluşan güvenlik endişesini gidermenin ancak hayatın akışının tamamen normale döndüğünü göstermekle mümkün olduğu ifade ediliyor.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 9

BAE yönetimi, zedelenen güven duygusunu yeniden tesis edebilmek amacıyla dev bir etkinlik takvimi hazırladı.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 10

Etihad Arena’da düzenlenecek konser maratonunda 13 Kasım’da dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer, 27 Kasım’da Tarkan ve 2 Aralık’ta ise İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne alacak.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 11

Dubai programında ise Richard Marx ve Nancy Ajram gibi uluslararası isimler performans sergileyecek.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 12

Giriş biletlerinin 295 dirhemden başladığı Tarkan konserinde, 16 kişilik özel VIP süitlerin fiyatı 50 bin dirheme (yaklaşık 650 bin TL) kadar ulaşıyor.

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Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser - Resim: 13

Masa başı magazin haberi olmanın ötesinde BAE’nin kriz sonrası normalleşme stratejisinin kritik bir sembolü olarak görülen bu organizasyonlar; gayrimenkul, finans, havacılık ve turizm sektörlerinin temel taşı olan "güven" unsurunu küresel ölçekte yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

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