Füze yağmuru altındaydı: Tarkan’dan korkusuz konser

Masa başı magazin haberi olmanın ötesinde BAE’nin kriz sonrası normalleşme stratejisinin kritik bir sembolü olarak görülen bu organizasyonlar; gayrimenkul, finans, havacılık ve turizm sektörlerinin temel taşı olan "güven" unsurunu küresel ölçekte yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.