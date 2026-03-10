Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu

Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu

Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcuna 2 dev takım talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 1

Devre arasında kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta, yeni transferlerden birine talipler çıktı.

1 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 2

Kış transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan Amir Murillo, kısa sürede gösterdiği etkili performansla Avrupa ve Güney Amerika’dan büyük takımların ilgisini çekti.

2 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 3

Alvaro Martinez’in haberine göre, İtalyan devi Milan, 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

3 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 4

Fluminense Takipte

Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya’nın ve dünyanın önde gelen kulüplerinden Fluminense, Murillo’nun durumunu yakından takip ediyor. Her iki kulübün scout ekibinin, siyah-beyazlı takımın maçlarını tribünden izleyip Panamalı oyuncunun performansını ayrıntılı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

4 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 5

Bonservis Detayı

Beşiktaş yönetimi ise teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 11’de vazgeçilmez olarak gördüğü Murillo’yu, astronomik bir bonservis teklifi gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

5 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 6

Fırsat Transferi

Beşiktaş, Marsilya’nın eski teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaşanan kriz sonrası devreye girerek, 6 milyon euro karşılığında Amir Murillo’yu kadrosuna kattı

6 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 7

30 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı ekiple 2,5 yıllık sözleşme imzaladı; kontratta 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

7 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 8

Sezon Performansı

Panamalı oyuncu, Göztepe karşısında sağ çaprazdan attığı şık golle Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

8 9
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu - Resim: 9

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor karşısında jeneriklik bir gol atan Murillo, kısa sürede etkili işlere imza attı.

9 9
Kaynak: Diğer
