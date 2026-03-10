Devre arasında kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta, yeni transferlerden birine talipler çıktı.
Futboluyla büyüledi: Beşiktaş'ın yıldızına 2 dünya devi talip oldu
Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcuna 2 dev takım talip oldu. İşte detaylar...
Kış transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan Amir Murillo, kısa sürede gösterdiği etkili performansla Avrupa ve Güney Amerika’dan büyük takımların ilgisini çekti.
Alvaro Martinez’in haberine göre, İtalyan devi Milan, 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Fluminense Takipte
Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya’nın ve dünyanın önde gelen kulüplerinden Fluminense, Murillo’nun durumunu yakından takip ediyor. Her iki kulübün scout ekibinin, siyah-beyazlı takımın maçlarını tribünden izleyip Panamalı oyuncunun performansını ayrıntılı olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Bonservis Detayı
Beşiktaş yönetimi ise teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 11’de vazgeçilmez olarak gördüğü Murillo’yu, astronomik bir bonservis teklifi gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.
Fırsat Transferi
Beşiktaş, Marsilya’nın eski teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaşanan kriz sonrası devreye girerek, 6 milyon euro karşılığında Amir Murillo’yu kadrosuna kattı
30 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı ekiple 2,5 yıllık sözleşme imzaladı; kontratta 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.
Sezon Performansı
Panamalı oyuncu, Göztepe karşısında sağ çaprazdan attığı şık golle Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor karşısında jeneriklik bir gol atan Murillo, kısa sürede etkili işlere imza attı.