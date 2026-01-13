35 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, uzun bir aradan sonra futbola geri döndü ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci liginde mücadele eden Al Ittifaq'a transfer oldu. Kulübün İtalyan sahibi ve başkanı Pietro Laterza, bu ilginç transferin nasıl gerçekleştiğini Gazzetta dello Sport'a anlattı.

Laterza'nın sözleri tam bir bomba etkisi yarattı:

"Transfermarkt'ta sözleşmesiz oyuncu ararken Mario Balotelli ismini görünce transferine karar verdim. Hemen adını gördükten sonra ekibimizle iletişime geçtik. Mario motive, fiziksel olarak iyi durumda. Bize gol atabilecek hazır bir forvet lazımdı. Dubai, onun yeniden başlaması için doğru yer."

Ülkemizde Adana Demirspor formasını da giyen İtalyan Forvet, son olarak Genoa forması giyiyordu.